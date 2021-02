Xbox: Reportan múltiples fallas en los servidores de Xbox Live

En algo nunca antes visto los servidores de Xbox Live sufrieron una caída dramática y no le han permitido a sus usuarios poder jugar en línea.

Ya son más de cuatro horas en las que los jugadores no han podido disfrutar de Xbox Live a pesar de que Xbox informó que el problema fue detectado y que están trabajando en una posible solución.

En el informe de problemas que presenta Xbox Live es que no se pueden activar cuentas ni perfiles de jugadores; no se puede acceder a la tienda ni a las suscripciones contratadas, tampoco se puede jugar en línea y por último no puedes hacer uso de los juegos que tengas en la nube disponibles.

Básicamente lo único que puedes hacer en estos momentos es jugar títulos comprados y descargados en tu Xbox o juegos físicos.