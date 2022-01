Yeti sobre Dimitry: ‘No tengo duda de que será de los mejores de la liga’

Una de las ventajas de llegar a un equipo nuevo como coach es el armado de la escuadra, y esto le pasó a Yeti, que, si bien tuvo sus retos con Team Aze al reclutar jugadores, tenía bien en claro que Dimitry tenía que jugar con el As.

“Cuando entré al equipo oficialmente al primer jugador que pedí fue a Dimitry, porque siendo la jungla un rol tan sensible, y la verdad no diría que es escaso de talento, pero no hay un montón de junglas con talento de LLA y eso le da más valor a lo que ha logrado.

“No solo se habla del nivel (de Dimitry) sino de la capacidad de entrar a un grupo y adaptarse a un grupo. Vivió partidas de promo relegación que son partidas de mucha tensión y si es bastante joven, pero si lo escuchas hablar es bastante maduro. Tiene una madurez atípica y creo que esto ha hecho que dé pasos tan rápidos sustentado con su habilidad y no tengo duda que será de los mejores en la liga”, declaró Yeti para RÉCORD.

Así mismo, el entrenador de Team Aze habló respecto a su última adquisición, Straight. El toplaner dejó Rainbow7 para unirse con el As en un nuevo rol como soporte ante la ausencia momentánea de Shu Hari por problemas personales.

A nuestros fans y comunidad, tenemos que comunicarles lo siguiente.- Agradecemos enormemente su confianza y por ello, buscamos ser 100% transparentes con lo que ocurre dentro del equipo. Apoyo total a @chujari, que todo mejore muy pronto. pic.twitter.com/55AUylcxoD — Team Aze (@TeamAzeGG) January 7, 2022

“La incorporación de Straight al equipo fue poco ortodoxa por ambas partes por la manera en la que se dio su salida de Rainbow. Viendo las opciones concluimos porque no rerolear a un jugador muy bueno, un jugador que tiene el sentido de juego, las mecánicas, la habilidad, la experiencia en el máximo nivel; y eso fue el trasfondo de porque se hizo en lugar de traer otro jugador.

“Es la decisión correcta por la situación que él vivió, y aparte viene con muchos ánimos de mejorar y de aprender y vale más un jugador con esas de aprender, aunque al día uno no sea el mejor del mundo, en relación a un jugador con buen nivel desmotivado. Ya pudimos confirmar que va a funcionar”, concluyó Yeti.

