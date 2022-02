Eminem: Lució exclusivos tenis durante el show de medio tiempo del Super Bowl

Eminem se llevó los reflectores durante el show de medio tiempo del Super Bowl, pues además de arrodillarse al terminar su interpretación, el estadounidense lució unos tenis exclusivos en el espectáculo.

Se tratan de unos Air Jordan 3 'Fire Red' PE, los cuales tienen frases y logotipos del artista. En la parte traser se ve la frase 'Hi, my name is Slim Shady!' (Hola, mi nombre es Slim Shady), como es conocido musicalmente el cantante.

Dentro de las lengüetas se puede apreciar la máscara del personaje de terror, Jason así como el emblema de Shady Records, disquera de hip hop creada por el propio rapero. En la parte exterior de las mismas tiene la letra E volteada, símbolo utilizado por Eminem.

El músico dio a conocer los sneakers en sus redes sociales, el valor de los tenis varía, pues el costo del modelo de tenis ronda entre los cinco y ocho mil pesos dependiendo la tienda. Sin embargo, los usados por el rapero no están a la venta, debido a que son de diseño exclusivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CREAN PRIMER BATIMÓVIL ELÉCTRICO DE TAMAÑO REAL EN VIETNAM