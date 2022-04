Netflix: ¿Qué estrenos llegarán en mayo a la plataforma de streaming?

Se acerca el mes de mayo y Netflix ha revelado los estrenos que llegarán a la plataforma de streaming.

Tras días complicados después de que se revelara que tuvieron pérdidas por primera vez 10 años, el gigante buscará repuntar.

Las series más que llegarán la quinto mes del 2022 son: El Marginal T5, Bienvenidos a Edén, ¿Quién mató a Sara? T3, Love, Death & Robots, Sranger Things T4 V1, entre otros.

En cuanto a la película destacas llegan: Cuarentones, Incompatibles, El año de mi graduación, The Perfect Family y Que tengas buen viaje.

Para películas y series infantiles: Monster High: Monstruo York, Sailor Moon S, Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna y My Little Pony: Deja tu marca.

One Piece: Nuevos Episodios y Vampire in the Garden será de lo poco que llegue a la sección de anime.

