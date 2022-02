todo-lo-que-necesitas-para-tener-una-buena-experiencia-con-los-videojuegos

Jugar videojuegos puede parecer una tarea simple que consiste en tener una consola, un control y un par de videojuegos, pero hay elementos externos que pueden mejorar la experiencia para tener recuerdos inolvidables la hora de jugar.

Con el tema de la consola la experiencia se puede mejorar poco y solamente vale la pena tener una pantalla que pueda tener gráficos a 4K si así se desea, con HDR, con una tasa de refresco de 165 Hz; pero todo esto es pensando en consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X|S). La verdad es que desde una Full HD puede funcionar bien. En mi caso tengo un monitor curvo XZEAL XZ 4010 de 27 pulgadas.

Los audífonos con otra parte fundamental para tener una buena experiencia de juego. En el caso de consolas como PlayStation y Xbox (ambos reseñados en RÉCORD) sus propios periféricos son una opción sumamente confiable, pero si no, recomiendo ampliamente los HyperX Cloud.

Ahora, en la actualidad es cada vez más común ver cómo la gente prefiere tener una computadora poderosa para poder jugar en lugar de comprar una consola, ya que mejorar la PC es más sencillo en ocasiones que comprar una consola completamente nueva y esperar compatibilidad de videojuegos.

La primera gran recomendación es no comprar algo ya fabricado como PC o laptops porque a veces su costo es muy elevado y en ocasiones no se adaptan a las necesidades que uno desea.

El primer punto a definir es para que se va a utilizar la PC pues puede ser solo para jugar o también jugar y hacer directos; así mismo la calidad con la que queremos ver los títulos o si bien será una máquina destinada para la edición. Las tarjetas gráficas que siempre se deben considerar son las de NVIDIA sin ningún tipo de duda.

Yo daré dos opciones de tarjetas gráficas que se pueden adaptar bien para necesidades comunes que son la NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti o una NVIDIA GTX 1660 Super. Juegos como Warzone e incluso títulos recientes como Halo Infinite se ven a la perfección con cualquiera de estas dos opciones.

Alrededor de esto ya viene el armado de lo demás como los discos duros, donde recomiendo tener uno sólido solo para los videojuegos y uno que sea un barril de basura de todos los archivos extras que se guarden como fotos y videos. Así mismo es importante considerar la memoria RAM del equipo y allí recomiendo tener 16 como mínimo, así como un procesador competente.

Ahora centrémonos un poco en el hardware con el que pasaremos horas jugando League of Legends. Un teclado gamer con montones de leds y luces obviamente es lo que siempre se necesita para tener un set up gamer aprobado. Logitech ofrece a mi parecer las mejores opciones de teclado, aunque marcas como Razer y HyperX no se quedan nada por detrás.

Aquí ya depende de gustos pues algunas personas no quieren tener el panel numérico y otro si, algunos quieren teclados blancos, negros, grises y más. Yo tengo un Logitech G - G513 Carbon que cuenta con un colchón para los brazos.

En el tema del mouse están las mismas opciones como Razer y otra vez, en mi caso tengo Logitech para solo tener una aplicación de instalación y personalización. El G300s es una opción, aunque ya depende de gustos como querer tener cable o no, cuantos botones contenga el mouse y su sensibilidad.

Igualmente, en audio tenemos las opciones como Razer, HyperX y Logitech; y algunas otras tal vez no tan comerciales, pero estas tres son las más confiables. Otro punto muy importante son las famosas sillas gamer y aquí también es de gusto personal, pero se tiene que pensar en alguna Cougar, Razer, XZEAL, Omen o muchas marcas más que no significan una gran diferencia.

