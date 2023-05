¿Tu pareja es amiga de su ex? Descubre cómo manejar esta situación

Aunque para algunos puede ser incómodo o incluso inaceptable que su pareja mantenga una amistad con su ex, no tiene por qué ser el fin del mundo ni un motivo para desconfiar. Lo importante es abordar el tema con empatía, calma y confianza hacia la otra persona, y establecer límites que permitan mantener una relación sana y equilibrada.

Según la psicología, mantener una amistad con un ex puede crear confusión y promover situaciones tóxicas con todo tipo de consecuencias. Sin embargo, también puede ser una señal de madurez emocional.

Ante esta situación, es comprensible que una nueva pareja no esté muy abierta a la idea de que la persona con la que tiene una relación siga en contacto con su ex, especialmente cuando hay señales de que ese ciclo no se ha cerrado todavía.

Lo primero que debes hacer es dar un paso atrás. De ese modo, podrás intentar entender de dónde vienen tus inseguridades y darle el beneficio de la duda a tu pareja.

No reacciones con celos o acusaciones, simplemente inicia una conversación honesta para entender cómo quedó la situación con ese ex, qué es lo que obtiene de esa amistad, qué busca y por qué tu pareja todavía quiere a esa persona en su vida.

Es recomendable que las preguntas no tengan un tono acusador; la idea es que la otra persona sepa que puede hablar libremente sobre lo que está pasando, sin ser juzgada o criticada.

Después de hacer preguntas y escuchar lo que tu pareja tiene que decir, es importante que presentes tu punto de vista, explicando cómo te sientes ante esta situación.

La conversación no debe ser unilateral. Ambos deben hablar sobre lo que tienen en mente, para que la otra persona sepa cómo se siente y tenga una oportunidad de responder antes de que la situación se convierta en un problema.

Una vez que se hable sobre el tema, es importante que establezcan algunos límites juntos sobre el papel de ese ex en su vida. La clave es encontrar un plan y una propuesta para que ambos se sientan cómodos y seguros, y para que no se dañe a nadie.

