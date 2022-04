WhatsApp: Ha presentado problemas en México en su aplicación

WhatsApp es actualmente la red de comunicación más importante y los usuarios han tenido que estar lidiando con varios problemas y los que lo hacen desde ordenador tienen fallas desde hace varios días.

WhatsApp ha presentado problemas tanto en dispositivos Android como iOS y ha tenido una caída pues no se pueden enviar ni recibir ninguna clase de mensaje, pero en Web esto no es nuevo.

En las últimas semanas WhatsApp Web sufrió una actualización y desde entonces no ha dejado de fallar principalmente en temas de sincronización de información.

Uno de los mayores justamente es que no se pueden mandar mensajes desde el ordenador y en ocasiones no se sincroniza la información del móvil, por lo que no podemos ver nuestras conversaciones en plenitud.

Así mismo, WhatsApp Web tarda mucho en sincronizarse y hay veces en las que de la nada presenta un error con una ventana emergente informando que se cerró y que tendrá que reiniciar.

