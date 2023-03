Alexa Grasso sobre defender su título: "Será tres veces más difícil"

Si el camino para aspirar a una pelea por un título mundial fue duro, ahora defender el campeonato lo será aún más, por lo que Alexa Grasso sabe que ahora tendrá que redoblar los esfuerzos para conservar lo que tanto le costó ganar.

La peleadora tapatía dio la gran sorpresa el sábado anterior en UFC 285 al vencer a Valentina Shevchenko para hacer del cinturón peso mosca.

Ahora, al ubicarse en la cima, la mexicana está en la mira de todas las rivales que aspiran vencer a la campeona.

“El otro día vi una película que decía entre más alto llegas, más difícil se pone. Cuando hice la preparación para ser campeona estuvo súper duro, súper difícil. Cada entrenamiento les decía a mis compañeros 'chin está cañón, querer ser campeona está durísimo y ahora que soy campeona estoy segura que será tres veces más difícil porque todas van a querer arrancarme la cabeza y quitarme ese cinturón; ahora lo que tenemos que hacer es no permitir que nos lo quiten”, declaró la flamante monarca en charla exclusiva con RÉCORD.

“Si ya era disciplina y responsable, ahora tengo que serlo mil veces más y ser todavía mucho más perfecta en mi juego de pelea y en todo lo que hago porque obviamente me van a estudiar mejor. Es un nuevo reto ser una peleadora más completa y más versátil en cada combate para poder seguir ganando y conservar el cinturón”, afirmó.

Tras haber visto la pelea de aquella noche en Las Vegas, Alexa aceptó que Valentina la metió en problemas en varias ocasiones a lo largo de los cuatro asaltos que duró el pleito, pero la mexicana no se iba a aceptar bajar del octágono únicamente con el título.

“Había sido una campeona muy dominante, una peleadora perfecta, pero me siento muy contenta de que pude sobrellevar la adversidad. En el segundo round estaba en aprietos, pero desde que estaba abajo dije 'yo tengo que salir de estas posiciones y voy a ganar esta pelea, no importa en qué round, no importa en qué minuto, pero yo voy a ganar esta pelea sí o sí'”, sostuvo Alexa, que se une a Brandon Moreno y Yaír Rodríguez como los primeros monarcas de UFC nacidos en México.

