Blake Perry: Así quedó la nariz del peleador de MMA tras sufrir un rodillazo

Blake Perry se convirtió en tendencia luego de que en redes sociales se hicieran virales las imágenes de su nariz, esto después de que sufriera una fractura en su combate ante Marcel McCain.

Durante el primer round de la pelea en el evento Urijah Faber's A1 Combat, McCain sujetó la cabeza de Perry e impactó con su rodilla el rostro del estadounidense, siendo su nariz la más afectada, pues quedó totalmente destrozada.

Y es que la nariz quedó totalmente desviada. Incluso los médicos del enfrentamiento aseguraron que: "La tenía en forma de S", por lo que no lo dejaron continuar en la función a pesar de que él quería seguir en el combate.

La lesión generó preocupación en los seguidores de Blake Perry, sin embargo, el peleador norteamericano confirmó en sus redes sociales que se encuentra bien, e incluso dio a conocer que tendrá otra pelea la siguiente semana.

"Desafortunadamente el médico no me dejó salir para el segundo asalto de mi pelea de anoche. Todo el respeto a mi oponente Marcel por su reñida victoria. A pesar de que la pelea fue de un solo asalto, trajimos a casa el bono de la pelea de la anoche. Gracias a todos los que me han estado revisando. Me estoy recuperando rápido y ya tengo una pelea reservada para el próximo fin de semana", mencionó.

