Brandon Moreno reconoce que hay una espinita por ganar en México

De cara al próximo 29 de marzo, fecha en la que la UFC volverá a suelo Azteca, Brandon Moreno platicó en exclusiva con RÉCORD y nos reveló que es consciente que los resultados no han estado de su lado en la CDMX, pues a la fecha, en 3 eventos en territorio nacional, acumula 2 derrotas y 1 empate.

"Claramente no puedo tapar el sol con un dedo, los resultados no han sido los esperados cuando he peleado en la ciudad, pero no puedo estar concentrado en eso, el pasado es historia, nada más tengo que tomar los errores como aprendizaje y de ahí estar listo para lo que viene", mencionó Moreno.

Sobre si hay presión por revertir esos resultados enfrente de los mexicanos, Brandon respondió: "Creo que hay una espinita, claro que sí, hay una espinita porque yo quiero llevarme el resultado enfrente de mi público ¿Por qué no? Por ejemplo, he peleado varias veces en Estados Unidos donde está llenísimo de mexicanos, a veces no le pide nada (A la CDMX) pero yo quiero tener ese gran momento en mi récord, en mi carrera y poder platicárselo a mis nietos. Está esa espinita, pero trato de no ponerme esa presión extra porque imagínate, presión siempre hay, siempre está ahí porque siempre estás peleando por cosas importantes, entonces, de por sí la presión siempre es grande, si me pongo más afecta", mencionó el artemarcialista tijuanense.

Brandon Moreno aclara la situación de su retiro momentáneo

Recordando 2024, en dónde Brandon tomó un retiro momentáneo de la jaula, el mexicano asegura que ese tiempo le ayudó para volver a conectar.

"Yo lo vería más como un descanso, fueron unos meses en los que salí del gimnasio, no estuve entrenando para nada, traté de salirme del deporte, estar más tiempo conmigo mismo, reconectar conmigo, estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijas y eso me ayudó muchísimo anímicamente, levantar mi espíritu, recordar porque empecé a hacer esto, extrañar el deporte y eso se vio reflejado en mi última pelea, creo que se vio un Brandon Moreno renovado", aseguró el 'Bebe Asesino'.

Asimismo, Brandon Moreno se tomó el tiempo para explicar por qué sus últimas peleas se han mantenido en pie y no ha utilizado su extraordinario Jiu Jitsu.

"Empieza porque creo que sí hay algo con los mexicanos que simplemente los golpes nos llaman, hay algo en nosotros que el striking (intercambio) está bien arraigado a nuestra sangre y se ha visto en los últimos combates, ganando o perdiendo creo que he tirado muy buenas peleas", mencionó el excampeón peso mosca de la UFC.

Además, hablo sobre lo que para él representa volver a estelarizar un evento en la capital del país frente a más de 22 mil aficionados.

"No sé si has tenido la oportunidad de estar ahí, pero la vibra es muy bonita y lo que representa para uno como mexicano y ver las banderas levantadas cuando vas saliendo al octágono es una experiencia indescriptible. Estoy agradecido con la compañía (UFC) por volver a darme la oportunidad de estar ahi en la pelea estelar", mencionó 'El Bebé Asesino' quien se medirá ante el rankeado #8 del peso mosca.

La cosa no paró ahí, pues Brandon destacó la importancia de esta pelea, pues asegura que de vencer a Steve Ercerg, podría levantar la mano por el título.

"Es una pelea bien importante, creo que de vencer a Steve Ercerg puedo decir: '¡Ey! ¿Qué onda, dónde va a estar mi oportunidad por el título?", aseguró 'The Assassin Baby" para RÉCORD.

