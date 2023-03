Brandon Moreno tras despido de UFC: 'Hay que pensar qué hay que hacer para volver a la cima'

Brandon Moreno presume el título mosca de UFC, de hecho, lo recuperó en una cuarta pelea contra el brasileño Deiveson Figueiredo, pero para lograr este objetivo tuvo que pasar algunos sinsabores, entre ellos, un despido de la empresa.

Luego de 2018 el mexicano salió de la compañía y probó suerte en otras promociones. Su calidad, por fortuna, lo llevó de regreso a UFC donde ahora es el reinante de las 125 libras.

"Cuando te pasan como esas te llegan muchos pensamientos negativos, el hecho de saber si realmente quieres seguir adelante, si crees que eres capaz de competir con estos tipos que están durísimos, entonces llegan esos pensamientos negativos y empieza este campo de guerra mental. Cuando me cortaron en 2018 me apegué a estar con mi familia. Me mantuve mucho en el presente y traté de no pensar mucho a futuro", declaró a pregunta expresa por RÉCORD.

A su regreso en 2019 y ,tras una seguidilla de tres victorias y un empate, Brandon se ganó el derecho a disutar el título ante Figueiredo. Un empate y una victoria por bando desenvocó en una cuarta pelea donde el mexicano ganó y se quedó con la corona.

"Fue simplemente mantenerme en el presente, empezar a tomar decisiones y dejarse de lamentaciones y mejor pensar en qué hay que hacer para volver a la cima", enfatizó.

Tras concluir con la tetralogía con el brasileño, ahora Moreno visualiza un compromiso contra otro amazónico, ahora en el nombre de Alexandre Pantoja para defender su campeonato. De hecho el mexicano y Pantoja ya se midieron allá por 2018 y el sudamericano salió airoso.

