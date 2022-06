Daniel Zellhuber: "No quiero ser un Campeón más, quiero ser de los mejores"

Daniel Zellhuber no quiere ser un mexicano más que llega al Ultimate Fighting Championship (UFC) con el sueño de coronarse Campeón. Tiene el objetivo de convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia.

“Quiero ser de los mejores, eso es un hecho. No quiero solamente ser un Conor McGregor más, no quiero solamente intentar ser la copia de un peleador que existe. Últimamente está muy de moda que todos llegan diciendo que van a ser los mejores y que son la siguiente máquina de dinero de la UFC y todo ese tipo de tonterías. No quiero hacer eso, quiero ser auténtico, como siempre lo he sido, quiero ser yo mismo y valiéndome de eso quiero cimentar mi nombre en la UFC, no sólo quiero ser Campeón, campeones ya han habido muchos, no sólo quiero defender un par de veces, igual ya han habido muchos que han logrado eso“.

“Quiero de verdad dejar algo diferente, quiero que en un futuro 20, 30 años, cuando los mejores se pregunten quiénes son los mejores de todos los tiempos, yo salga en esa conversación, más que los fans me reconozcan, quiero que la gente que de verdad dedicó su vida al deporte me considere uno de los mejores. Tengo 22 años, entonces me quedan muchos años de carrera para irlo logrando”, platicó Zellhuber (12-0) en entrevista con RÉCORD.

El peleador mexicano hará su debut en UFC ante el estadounidense Trey Ogden (15-5) el 10 de septiembre, mes en que cumplirá 11 años en las Artes Marciales Mixtas (MMA).

“Significa el logro de un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, cumplir una meta que me había puesto, pero a la vez no lo veo como algo muy significativo, aún. Para mí solo es una pelea más, en realidad todavía no quiero pensar 'voy a debutar en UFC' parte de mí sabía o siempre supe que iba a llegar. Eso nunca estuvo en duda.

“Aún así el hecho de debutar es una alegría muy grande, es algo muy significativo en mi vida, es poder darme esa alegría de saber que pase lo que pase después, ya cumplí mi primer objetivo y eso me pone muy feliz”, aseguró.

