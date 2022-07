Pantera Rodríguez: 'No hay rivalidad entre Brian Ortega y yo más que la competencia deportiva'

Este sábado Yair Rodríguez está a las puertas de volver a pelear por un campeonato en UFC, pero antes de eso tiene que vencer a Brian Ortega, al que, si bien no considera su mejor amigo, sí es una persona con la que ha creado un lazo bastante especial.

El 'Pantera' Rodríguez es nacido en Chihuahua y en ocho años dentro de la compañía se ha hecho de un nombre en la división pluma gracias a su estilo siempre ofensivo. Ortega por su parte si bien nació en Los Ángeles, California, es de ascendía mexicana y cuando dos aztecas están arriba de un ring o en este caso de un octágono, no puede esperarse otra cosa que una guerra.

“No hay una rivalidad entre él y yo más que la competencia deportiva. No hay mala sangre, no hay nada de eso, simple y sencillamente la competencia dentro de lo deportivo. Brian Ortega sí es mi camarada, no es mi mejor amigo, pero sí es mi camarada”, reveló Yair en charla con RÉCORD.

“Me ha tocado conocer a su familia, hemos tenido un par de experiencias juntos, hemos platicado. Cuando conoces a alguien así se vuelve un poco más incómodo el tener que ir a un intercambio de golpes, pero igual es trabajo, él lo entiende y yo lo entiendo y los dos estuvimos de acuerdo en que la pelea se diera. Simple y sencillamente lo estamos haciendo con mucho respeto. Nos vamos a golpear y después de la pelea vuelve todo a la normalidad”, indicó el chihuahuense.

Ambos encabezan la función de UFC on ABC que se realizará en Belmont, Nueva York, en donde el que salga ganador, tiene amplias posibilidades de retar al monarca de la división pluma, el australiano Alexander Volkanovski.

“Estuvo en pláticas que es muy probable, siempre se maneja así, no se puede prometer nada, solo se me dijo que es muy probable que quien gane esta pelea puede ir a pelear por el título. Yo le veo muchas posibilidades a que tienda a pelea del año somos dos guerreros y estamos dispuestos a dar el todo por el todo y yo veo que podría ser sí la pelea del año”, enfatizó.