UFC 279: Irene Aldana regresa al octágono en batalla contra Macy Chiasson

Tras un año de ausencia la mexicana Irene Aldana vuelve al octágono en la función de UFC 279 con el deseo de salir con el triunfo que la podría poner a las puertas de una pelea por el título peso gallo que ostente actualmente la brasileña Amanda Nunes.

La sinaloense está ubicada actualmente en el cuarto puesto del ranking de UFC detrás de Julianna Peña, Ketlen Vieira y Holly Holm.

“Me gustaría ya la oportunidad por el título, si la oportunidad se abre me gustaría ya la pelea por el título. La revancha con Holly Holm no la descarto, estaría muy buena, hay muchas opciones dependiendo de lo que UFC quiera para mí, pero estoy lista para pelear por el título después de ganar la pelea”, afirmó Aldana en charla con RÉCORD.

Su rival para el combate que sostendrá este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas es Macy Chiasson, peleadora con marca de 8-2 y que sobre todo sostuvo dos combate en 2021 y actuó apenas en mayo de este año donde se impuso por decisión dividida. Escenario un tanto distinto para Irene quien peleó por última vez en julio del año pasado.

“Este año se nos complicó por tema de contendientes, yo estaba programada para pelear en noviembre del año pasado, mi contrincante se lesionó y para la fecha que se pospuso volvió a cancelar la misma contrincante, después tuve programada otra pelea para abril, pero me lesioné yo. Tuve que tomar unas semanas de recuperación y después en lo que me encontraban otra contrincante se aplazó el tiempo y ya no pudimos encontrar contrincante. No es que uno no quiere estar activa, al contrario, yo quiero estar activa, pero hay lesiones o muchos factores hace que no se den las peleas tan seguido. Ahorita estando dentro del top5 se hace todavía más difícil", contó.

“No se ha sentido que haya pasado un año porque estuve muy activa en el gimnasio, estuve en constante preparación y un constante campamento para pelear. Realmente no se siente como si hubiera pasado un año, estuve entrenando y todo el tiempo trabajando”, explicó.

Este tiempo de preparación le ayudó a enfocarse en pulir algunos aspectos de su técnica y a madurar como contendiente.

“Aprendí mucho durante todo este tiempo que estuve fuera del octágono, pero dentro del gimnasio. Aprendí cosas nuevas, pulí cosas, nuevas técnicas que ya tenía. Perfeccionamos técnica, vengo muy enfocada, relajada y concentrada en lo que va a pasar el sábado y espero que se vea más de esa evolución. Habrá más variedad en boxeo, pateo, muay thai, lucha y en todas las eras, verme más completa", concluyó.