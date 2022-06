UFC: ¿Cuándo regresará Conor McGregor al octágono?

La espera de ver de regreso a Conor McGregor a la UFC parece aún continuar luego de que se fracturara la pierna izquierda por lo que podría regresar hasta inicios del 2023.

A decir del periodista canadiense Ariel Helwani, sería en marzo 2023 cuando 'The Notorious' pueda volver al octágono.

"No parece que regrese en 2022. Así que ahora, aquí tienes a un tipo que no ha peleado desde (julio) del año pasado. Lo último que escuché, por cierto, es que Conor podría regresar en febrero, marzo o algo así"; meniconó para el programa 'The MMA Hour'.

Además Helwani aseguró que en el campamento de McGregor se toman con tranquilidad el regreso.

"¿Qué pasa si Conor regresa, tropieza y se lastima nuevamente? Hay un millón de cosas diferentes que podrían pasar. No hay garantía de que regrese mañana, el próximo mes, el mes siguiente, y lo último que escuché fue a principios de 2023. No hay prisa aquí, como no debería haber prisa porque él está regresando de una lesión tan espantosa y grave"; añadió.

Cabe recordar que fue hace casi un año cuando el luchador se subió a un octágono por última ocasión en aquella recordada jornada del UFC 264 en Nevada donde al cierre de la trilogía con Dustin Poirier, resultó decepcionante y aterrador debido a la lesión inesperada de Conor.

El irlandés fue retirado en camilla y sin oportunidad de caminar por su propia cuenta por la fractura de tibia, por lo que se vio forzado a pasar por el quirófano para recuperar el hueso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDIOLA Y MOURINHO APARECEN BESÁNDOSE EN LONA DEL 'PRIMAVERA SOUND'