Yaír Rodríguez concentrado por el título interino de la UFC: 'Todas las cosas llegan a su tiempo'

En un periodo tres semanas México puede tener a otro campeón en UFC cuando este sábado Yaír Rodríguez dispute el título interino de peso pluma ante Josh Emmett en la pelea coestelar de UFC 284.

El pasado 21 de enero Brandon Moreno recobró el campeonato mosca, ahora toca turno al 'El Pantera' de ganar el fajín ante el quinto rankeado de la división.

“Todas las cosas llegan a su tiempo, creo que cada oportunidad que nos llega en la vida llega cuando tienen que llegar, si no había llegado antes, pues no era mi momento, si finalmente en este punto de mi vida se presenta la oportunidad para pelear por el campeonato, es porque es mi momento de brillar y de poner a México en alto como lo ha hecho Brandon Moreno otras tantas figuras”, indicó en charla con RÉCORD.

Emmett es un veterano de 37 años de edad con experiencia en UFC desde 2016, llega el combate con una racha de ocho victorias al hilo y en lo general solo ha perdido dos veces.

“Es un rival peligroso en cuanto a su explosividad y rapidez, en lo general tengo que tener mucho cuidado en el wrestling. Estamos peleando en la mejor compañía, ya no hay rival fácil. Hay que venir preparado si no en la pelea te pasa factura, importa cómo te preparaste tú, cómo te enfocas en ti mismo, cómo haces las cosas tú, no el rival”, describió.

'El Pantera' tuvo un largo campamento que contempló semanas en el Centro Ceremonial Otomí, Puerto Vallarta y Ciudad de México. No menor fue su viaje hasta Perth, Australia, donde se desarrollará la función, ya que de nuestro país viajó a Barcelona, luego Dubái, Bali (Indonesia) y finalizó en la sede del pleito.

En la pelea estelar de UFC 284, Alexander Volkanovski quien es justamente el monarca de la categoría pluma, pelea contra islam Makhachev por el título ligero que ostenta este último.

Volkanovski intentará unirse a Conor McGregor, Henry Cejudo, Daniel Cormier y Amanda Nunes como los únicos campeones simultáneos en dos categorías. De salir airoso y que Yaír haga lo mismo, podrían medirse en una pelea de unificación.

“Es un posible rival, pero no puedo estarme enfocando en él, el único rival que tengo ahorita es Josh Emmett y ya cuando se llegue la oportunidad de enfrentar a cualquier otro rival, estaré enfocado en él. No tengo por qué estar pensando en que viene si ni siquiera llega esta pelea”, culminó.



