Pasó de todo en el Atlas vs Tigres

Que de cosas

A) Se lesiona Pablo Hernández.

B) Mejía, quien quedó de asistente, pide zapatos de futbol para no resbalarse porque traía tenis.

C) Buscan vía telefónica a Quintero para que llegara de cuarto árbitro.

D) Se pasmó el VAR por eso retardaron la reanudación del segundo tiempo.

Agregando lo sobrado que Cesar Ramos entró al partido, menospreciando el juego, como que no lo merecen, faltas claras que no sanciona, así como tarjetas que no mostró. Inventó faltas, por eso le protestaron y gritaron, bueno hasta el Tuca le protestó y no hizo nada. Rescatable que no influyó en el partido porque arbitralmente anda en muy bajo nivel.

De Óscar Mejía, que entró de asistente, ahí déjenlo hace menos daño que cuando va de central.

