Adonai, en su nivel

La semana pasada Adonai Escobedo no sancionó dos penaltis en el Puebla vs UNAM. Lo premian con el Santos vs Mazatlán y se tarda 5 minutos para sancionar un penalti a favor de los visitantes, estaba de frente a la jugada y no la vio o hizo el que no la vio.

Ridícula la amonestación a Carlos Orrantia por la mano. En el penalti a favor de Santos, no amonesta cuando es una zancadilla que corta el avance. Horroroso cómo dice Benito.

Y pensar que el proyecto de la comisión de árbitros es meter a este central en la Final de Ida. ¿Estarán en sus 5 sentidos?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PARA QUE