Antonio Pérez descarta regreso de Checo a F1: "Cerró su película"

Tras 14 años de recorrido en la Fórmula 1, Sergio Pérez salió de Red Bull, lo que dejó el asiento disponible a Liam Lawson, quien ha sido criticado en su inicio con la escudería austriaca, debido a los rendimientos mostrados que no han estado a la altura.

IMAGO7

Pérez acabó con la Fórmula 1

Entre los comentarios sobre el regreso de Pérez a Red Bull, el padre de Checo, Antonio Pérez Garibay descartó dicha posibilidad, pues ya no es un tema de conversación en la familia que el tapatío compita en la Fórmula 1.

“No, Checo Pérez ya se acabó en la Fórmula 1. Lo ha dicho él mismo y yo la verdad ya no tengo contacto con nada de la Fórmula 1, ya no existe tema en mi familia”, dijo Pérez Garibay a Imagen Televisión.

IMAGO7

¿Regreso a F1 con Cadillac?

Pese a los rumores de un posible regreso con Cadillac en 2026, Antonio Pérez fue claro en que Checo cerró su capítulo en la Fórmula 1, sin embargo, abrió la puerta para que algún integrante de su familia llegue a la competencia.

“Él cerró ya la película y ya no hay más Fórmula 1 para Sergio Pérez, no sé si algún otro Pérez vaya a venir a la Fórmula 1, pero Checo cerró su película, se despidió de la F1 y ya no hay más Checo Pérez en los próximos años”, agregó Pérez Garibay.

IMAGO7