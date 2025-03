Fernando Alonso se libra de grave accidente en GP de China: “Pudo ser muy feo”

Por segunda semana consecutiva, Fernando Alonso ha tenido que abandonar la carrera, sin embargo, parece que en el GP de China ese fue el ‘menor de los problemas’ para el piloto español, quien confesó haberse librado de un grave accidente en el Circuito Internacional de Shanghái.

Fernando Alonso abandonó el GP de China | AP

Fernando Alonso tuvo que abandonar el GP de China con apenas cuatro vueltas de carrera, posterior a su eliminación el piloto de Aston Martin mencionó que corrió con mucha fortuna pues tuvo serios problemas con los frenos de su monoplaza y de haber sucedido en una parte más complicada de la pista, un grave accidente hubiese sido inevitable.

"El pedal del freno se me fue al fondo. Me di un buen susto. Pasó en la 1, afortunadamente, y es solo una curva de reducir marchas. Si me pasa en la 14 me hubiese llevado a tres o cuatro coches. Hubiese sido feo, así que tenemos suerte de salir indemne", declaró Fernando Alonso.

Alonso tuvo problemas en los frenos | AP

Fernando Alonso pronostica una temporada de pocos puntos para Aston Martin

Luego de dos abandonos en las primeras dos carreras de la temporada, Fernando Alonso comentó que las carreras sin puntos serán habituales en Aston Martin esta temporada, muy lejos del nivel de McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes y poniéndose a la altura de Williams.

"Los ceros serán habituales. Porque tenemos a cuatro 'top', después vienen los RB y Williams, y esperábamos estar ahí con ellos. Tenemos que trabajar duro para lograr puntos", declaró Alonso.

Alonso ha abandonado las dos carreras de la temporada | AP

