Charles Leclerc explotó contra Ferrari y Carlos Sainz en el Gran Premio de Las Vegas

Charles Leclerc y Carlos Sainz separán sus caminos tras el Gran Premio de Abu Dabi después de cuatro años juntos. El español partirá para Williams luego de que Ferrari decidió no renovarle contrato y fichar a Lewis Hamilton, y la tensión se sintió en el equipo durante el Gran Premio de Las Vegas.

El español subió al podio detrás de los dos pilotos de Mercedes, en una carrera en la que no siguió las órdenes de equipo, pues el ingeniero de pista, Bryan Bozzi, le había comunicado a Leclerc que Sainz no lo atacaría. Como no fue así, el monegasco estalló por la radio de equipo al final de la carrera.

"Sí, hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el tiempo, todo el tiempo. Ni siquiera es ser amable, es ser respetuoso. Sé que necesito callarme, pero siempre es lo mismo. Oh mi dios...”, lanzó el piloto de Ferrari, quien posteriormente extendió su crítica en atención a los medios de comunicación.

"No estaba contento con el comportamiento de Carlos. No voy a entrar en detalles, sinceramente no. No estoy contento porque hay cosas que nos decimos y hoy han sido diferentes. Terminamos tercero y cuarto, para el Campeonato de Constructores no cambia nada”, declaró.

Por último, dejó entrever que en Qatar y Abu Dabi no permitirá que Sainz lo supere, ya que quiere quitarle el segundo lugar del Campeonato de Pilotos a Lando Norris. “Sé que tengo que contar conmigo mismo, tengo que hacerlo mejor en clasificación y tener fines de semana perfectos si quiero alcanzar a Lando. Sólo tengo que confiar en mí. A partir de ahora sólo me centraré en mí".

