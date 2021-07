Checo Pérez buscará renovar con Red Bull para evitar secretos: 'Es importante generar confianza'

Checo Pérez se ha sentido muy cómodo en su breve estancia con Red Bull y para ganarse la total confianza de la escudería buscaría renovar su contrato para evitar tener secretos que guardar con el equipo.

"Ahora que cambio de equipo aprecio la estabilidad y es importante para generar la confianza. Ahora que tengo un año de contrato veo cómo el equipo se guarda las cosa por un poco de desconfianza por si el piloto se va, pero es importante para el equipo y para mí tener la seguridad y certeza de estar aquí más de un año", declaró Checo a ESPN.

Aunque después de tanto tiempo en Fórmula 1 reconoció que los rumores no lo afectan, el piloto mexicano quiere evitarlos, en especial por un posible regreso de Pierre Gasly al Toro Rojo después de que fue degradado hace dos temporada a la escudería Alpha Tauri

"Después de 11 años en Fórmula 1 es algo que no me afecta en lo absoluto (los rumores). Sé mi posición y si llega lo que busco estoy contento de seguir, si no, no estoy obsesionado con ello. Creo que he hecho un buen trabajo. He dado mucho por el equipo, estamos contentos y con las ganas de seguir juntos por muchos años más", reconoció.

