Checo Pérez contento con la temporada a pesar de no entrar al podio en Abu Dhabi

Contento con el resultado final. Sergio Pérez no pudo acabar la temporada 2023 de la Fórmula 1 con un podio. El mexicano acabó segundo durante la carrera en Abu Dabi, pero una penalización de 5 segundo lo bajó hasta el cuarto puesto.

El piloto mexicano no ocultó su frustración con el castigo y aseguró que la decisión de la F1 fue 'una broma', ya que hay peores incidentes sin penalizaciones. Aun así, reconoció que el resultado final fue bueno.

“Sin duda (me voy contento), siempre es un poco triste cuando te quitan el resultado y el trabajo con una decisión que quizá no estoy muy de acuerdo. Quizá no fue nuestro fin de semana. Pero en general me voy contento con nuestro año”, comentó el mexicano al terminar el Gran Premio.

Checo Pérez terminó la temporada con su mejor resultado al finalizar segundo en el campeonato de pilotos, a 51 puntos del tercer lugar, Lewis Hamilton. El mexicano ha mejorado sus resultados cada año culminando con el subcampeonato este 2023.

Ahora el mexicano saldrá de vacaciones y regresará el próximo año con la misión de impresionar a los directivos de Red Bull, en busca de una renovación de contrato, mismo que acaba al terminar la siguiente campaña.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DOMINIO ABSOLUTO! TODOS LOS RÉCORDS QUE ROMPIÓ MAX VERSTAPPEN ESTA TEMPORADA