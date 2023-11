Checo Pérez cree que el frío afectará el desempeño de su Red Bull el GP de Las Vegas

Sergio Pérez ya se prepara para el Gran Premio de Las Vegas. Con el subcampeonato aún en disputa, el mexicano quiere sacar el mejor resultado posible, sin embargo, considera que las condiciones climatológicas podrían afectar el desempeño de su monoplaza.

Los pronósticos del tiempo apuntan a que el Gran Premio se correrá a 8° centígrados, sin embargo, existe el riesgo que el termómetro baje aún más. Los cálculos más extremos apuntan a los 5° centígrados, temperatura que igualaría la carrera más fría en la historia d ela F1: el Gran Premio de Canadá de 1978

A dos días del inicio de la carrera el mexicano aseguró que el frío y el aire podría afectar el desempeño de la escudería durante el Gran Permio pues son condiciones que no se pueden simular.

"Creo que el frío es algo que estará muy presente, y probablemente no será algo que nos favorezca como equipo, pero es algo que debemos tener en cuenta. Esas cosas son muy difíciles de simular, además de no saber por dónde nos pegará el viento Hoy en día, los simuladores pueden hacer muchas cosas y pueden basarse en muchas cosas, pero no de cómo afecta el frío, creo que tendremos que aprender de eso ya en pista", comentó Checo para F1i.com.

El piloto mexicano deberá terminar por delante de Lewis Hamilton si quiere asegurar el segundo lugar en el campeonato, siendo éste, el mejor resultado de su carrera.

