Cuando Bernie Ecclestone pasó la estafera de la Fórmula 1 a Liberty Media, no sólo ganó 8 mil millones de dólares, sino también la tranquildad de haberle dado al mundo un serial emocionante, legendario y con mucho futuro.

Pero conforme pasaron los años, el conglomerado estadounidense ha hecho cosas que actualmente no son del total agrado del ex Boss de la F1. Entre el calendario de 23 carreras, con miras al menos a un par más, y llegada a ciudades un tanto conflictivas, Ecclestone ahora se lanzó en contra del Gran Premio de Las Vegas, que se celebrará por primera vez en 41 años.

Para el expiloto, desarrollador y directivo británico, la cita en la Ciudad del Pecado no tiene nada que ver con lo que él cimentó para la F1 por más de 60 años.

"Sinceramente, no tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. ¿Por qué? Porque no creo que tenga nada que ver con la Fórmula 1", declaró a la cadena neerlandesa NOS.

El exjefe llevó el serial a todo el mundo, convirtiéndolo en el Gran Circo. Países como China, Bahrein, Singapur e inclusive México estuvieron en el calendario. Esa idea de expansión fue ampliada por Liberty Media, en sedes como Arabia Saudita y Qatar, en las que los derechos humanos son violados día tras día.

Pero para Ecclestone esa conquista no está del todo mal, pues la F1 es para todo el orbe, justo como él lo pensó. "Yo abrí las puertas y llevé la Fórmula 1 fuera de Europa y al resto del mundo. Es un Campeonato Mundial, no de una zona, así que me alegro de que siga siendo así", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRAN PREMIO DE LAS VEGAS PROHÍBE USAR LA PALABRA 'PADDOCK' DURANTE EL FIN DE SEMANA