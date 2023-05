Checo Pérez defiende a Max Verstappen: 'Es buen perdedor'

Desde el final de la Temporada 2022 en la Fórmula 1, se ha especulado de la relación de Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen, donde se habla de una mala relación entre ambos pilotos de Red Bull porque el neerlandés no sabe perder.

Sin embargo, el propio mexicano desmintió el hecho de que Max no sepa perder y destacó que, las veces que le ha ganado, el Bicampeón del Mundo en F1 se acerca a él para felicitarlo y darle un abrazo sincero.

“Es un buen perdedor. Tiene fama de mal perdedor, pero sinceramente cuando le gano, él realmente dice 'bien hecho', y no es muy habitual en la Fórmula 1 tener ese tipo de compañero de equipo. Él realmente se acerca y dice: 'bien hecho, amigo'. Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso”, reveló el piloto mexicano el podcast Pardon My Take.

En la última carrera, el Gran Premio de Miami, Checo Pérez se vio superado por Verstappen por la gran velocidad del neerlandés, esta vez sin discusión, sin órdenes de equipo y, ambos pilotos, siendo elogiados por los fanáticos y expertos de la Fórmula 1.

