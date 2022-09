Checo Pérez: En clasificación sufrió un accidente; partirá quinto en GP de Países Bajos

Sergio Pérez tendrá que hacer algo que resulta familiar para obtener el triunfo en el Gran Premio de los Países Bajos y eso es venir de atrás ya que en la última vuelta de clasificación sufrió un percance que lo hará arrancar desde la quinta posición.

Por segundo año al hilo el piloto local, Max Verstappen, se quedó con la pole position. En 2021 fue el primero de la parrilla y nadie lo bajó de ahí hasta cruzar la meta.

La sesión del mexicano claramente no fue la mejor y así lo hizo saber cuando al bajar de su auto se fue directo a los pits. Aceleró el paso sin mirar a nadie. En la transmisión no se vio su rostro, pero sus movimientos corporales demostraron que no quedó nada contento.

¡LA POLE ES DE VERSTAPPEN Y CHECO SUFRIÓ UN INCIDENTE! El piloto mexicano sufrió un accidente en la Q3 que lo deja en el quinto puesto. Súper Max se lleva la Pole en casa. #F1xFOX pic.twitter.com/xFUNQzVBVQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 3, 2022

Y es que Pérez perdió el auto en los últimos segundos de la Q3, hizo un trompo y quedó a orillas de la pista. De esta manera no pudo mejorar su tiempo por lo que arrancará desde la quinta posición atrás de Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Lewis Hamilton.

Esta es la pole número 17 de Verstappen en su carrera y la cuarta en este 2022 luego de que lo logró en Emilia Romagna, Canadá y Austria. En los primeros dos cumplió con las expectativas de salir con la victoria, situación que no ocurrió en Austria donde ahí, Leclerc se llevó la bandera a cuadros.

Esta debe ser una muy buena oportunidad para que los dos Red Bull aumenten su ventaja respecto a los demás pilotos. Verstappen se vislumbra como claro favorito para repetir por el campeonato ya que suma 284 unidades, Checo es segundo con 191, seguido de Leclerc con 186.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR HELMUT MARKO VOLVIÓ A CRITICAR A CHECO PÉREZ: ‘A MENUDO NO ES MUY IMPRESIONANTE’