‘Checo’ Pérez en conversaciones con Cadillac para volver a la F1

Sergio Pérez podría volver a la Fórmula 1 en la temporada 2026, ya que se encuentra en negociaciones con Cadillac, escudería que debutará en la Máxima Categoría el próximo año.

Durante el programa de FOX Sports Radio, el periodista Luis Manuel 'Chacho' López señaló que, en su opinión, el piloto tapatío no regresaría a Red Bull en dado caso de que la escudería lo buscara tras los malos de Liam Lawson,y es que, las formas en la que lo trataron no fueron las mejores

“Yo creo que Checo no aceptaría (regresar a Red Bull) porque lo trataron muy mal. ¿Qué pediría Checo (para regresar)? No puede pedir que lo pongan como el primer piloto, porque ese es Max Verstappen, entonces por ahí no va la cuestión (...) podría decir ‘dame una posición importante porque en otro equipo voy a ser el número 1′, lo va a hacer, seguramente, si firma con Cadillac“.

'Chacho', también confirmó que Cadillac ya ha establecido contacto con Pérez y que las negociaciones están en marcha para su incorporación en 2026. Sin embargo, el mexicano estaría analizando la oferta con cautela, ya que la escudería estadounidense comenzará desde ceros.

“Pero Cadillac no va a pelear victorias ni, tal vez, podios, eso es lo que creo que está pensando Checo Pérez. De hecho ya hay negociaciones con Cadillac (...) Checo estará pensando que va a tener una oferta económica muy grande, una base técnica que puede caminar en el futuro, pero en la temporada vas a empezar de cero”, agregó López.

