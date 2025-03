Liam Lawson vive momento de angustia y se victimiza ante su posible salida: “No soy estúpido”

Han pasado dos Grandes Premios y las sensaciones con Liam Lawson son malas. El piloto que reemplazó a Sergio ‘Checo’ Pérez, ha sido de los peores en este comienzo de temporada en la F1.

Y no solo el público, la prensa y hasta su propio compañero de equipo, Max Verstappen, han criticado el rendimiento de Lawson. En medio de los rumores, que dicen que será relegado del equipo, Lawson se victimizó sobre su actual momento.

RB21 | AP|

“Desafortunadamente no tengo tiempo para acostumbrarme, tengo que resolverlo lo más rápido posible; no tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y, si no lo hago, no voy a estar”, mencionó Lawson.

Antes de comenzar con las acciones de la Gran Carpa, Lawson dio un par de declaraciones, donde su actitud soberbia no fue muy bien recibida. El neozelandés, parece que ha cavado su propia tumba.

Liam Lawson | AP|

¿Quién puede sustituir a Lawson?

Los últimos rumores indican que Yuki Tsunoda será el piloto que se ponga tras el volante del RB21. El japonés puede debutar en el monoplaza de Red Bull, en el Gran Premio de su país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO LO PUEDE OLVIDAR! LEWIS HAMILTON SUFRE INCÓMODO MOMENTO EN VIVO RECORDANDO A SEBASTIAN VETTEL