Checo Pérez: 'Es todo o nada. Red Bull o me tomo un año sabático'

Checo Pérez no se apresura, pues tiene claro su panorama. El piloto mexicano no anunció aún su futuro inmediato en la Fórmula 1 al reiterar su interés por correr con Red Bull el próximo año o de no ser así, tomarse un año sabático, toda vez que tiene opciones tangibles para volver en caso de que así lo desee para 2022.

El tapatío terminó nueve veces entre los tres mejores pilotos de alguna carrera a lo largo de sus 10 temporadas en Fórmula 1 y dibujó miles de sonrisas cada vez que pintó de verde, blanco y rojo el podio. Pero aún así no tiene un asiento para mantenerse en la máxima categoría el año próximo, situación que lo tiene a la espera de Red Bull Racing para tomar una decisión definitiva.

“Es todo o nada, o es Red Bull como lo han dicho ellos públicamente, van a tomar ellos la decisión al fin de temporada, mi otra opción es tomarme un año sabático. Me tomaría el año sabático para considerar qué hago de mi carrera, si realmente extraño volver a un proyecto o si de plano tomo la decisión que ya no quiero continuar en las carreras. No quiero tomar una decisión apresurada y por eso me tomaría el año sabático para saber qué quiero”, dijo en una videoconferencia.

El mexicano vive un 2020 glorioso en el que pese a haberse perdido las dos competencias de Silverstone a causa del coronavirus, se encuentra quinto en la clasificación. Y de no ser por el accidente en su motor recién en Baréin, habría sumado el podio número 10 de su trayectoria y hubiera mantenido intacta su increíble racha de 18 carreras dentro de los puntos.

Pero en caso de que no participe el año próximo en la categoría reina y decida volver para 2022, no le preocupa la pérdida de ritmo.

“Ahora que se presenta esta opción quiero tiempo para mí para pensar. Sí tengo opciones de volver en otros equipos para 2022 pero dependerá de qué quiero hacer”, explicó.

“Sin duda un año te va a alejar de la competencia un poco, pero en 2022 cambian las reglas bastante. Eso no me afectaría mucho y con la experiencia que tengo si vuelvo con 100 o 200 vueltas estaré en mi nivel, eso no me preocupa, lo hemos visto con otros pilotos y ahora con nuevas reglas todavía más porque todos empezamos de cero”, abundó.

Y aunque sus deseos por mantenerse son grandes, Pérez Mendoza desestimó unirse a algún equipo como piloto reserva, pues sabe que eso le restaría mucho tiempo y tendría muy poca actividad como para que valiera la pena ese sacrificio.

“Existe esa posibilidad con uno de los equipos más grandes de F1 de tener ese rol, pero no estoy convencido de ir a todas las 23 carreras y no correr, estar lejos de casa todo el tiempo y sin correr a estas alturas de mi vida no lo tomaría. Pero todavía está en discusión, creo que todo eso, una vez que tenga más claridad ya decidiré, pero también para mí tengo ganas de tomarme ese año”, indicó.

A pesar de sus buenos resultados y de ser quinto con 100 puntos, mientras su coequipero Lance Stroll es undécimo con 59, Racing Point anunció que Sebastian Vettel tomaría su lugar para la próxima temporada cuando se transforme en Aston Martin, pero a pesar de una desesperada búsqueda por un asiento y tener algunas opciones, Red Bull es la única opción que lo convence.

“Sí, estoy dispuesto a todo (para unirse a https://www.record.com.mx/formula1https://www.record.com.mx/formula1). Lo he dicho, quiero seguir en la Fórmula 1 desarrollándome, no tengo problemas (de reducir su salario), vivo en Europa, entonces no cambiaría en nada”, explicó.

