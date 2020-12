Checo Pérez: 'Me quiero quedar en la F1, pero no depende de mí'

El mexicano, Sergio Pérez (Racing Point), que logró su primer triunfo en F1 al ganar el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del certamen, declaró tras su brillante victoria en Baréin que espera "que no sea un sueño"; y que le "gustaría seguir" en la categoría reina en 2021, pero que eso "no está en" sus "manos".

"Nunca tiramos la toalla, luchamos en todo momento y, también con un poco de suerte, por los problemas de los Mercedes pudimos ganar", indicó.

"Pero ganamos de forma merecida, de eso no hay ninguna duda", comentó que 'Checo' que en la última carrera de la pasada temporada, en Abu Dabi, había comentado a EFE que creía que "como equipo", la suya podía ser "la escudería que más" mejorase con miras a este año.

"Cometí un error con el 'safety car' (coche de seguridad) y notaba muchas vibraciones, pero en el segundo 'stint' (tanda) el coche parecía una limusina. Ya después de los entrenamientos del viernes sabíamos que en tandas largas el coche podía ir muy bien", indicó Sergio Pérez.

Preguntado por su situación, 'Checo', que el lunes explicó en rueda de prensa que o ficha por Red Bull o se tomará "un año sabático", explicó que "ahora mismo lo que" tiene "que hacer es descansar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO HAN SIDO LOS 10 PODIOS DE CHECO PÉREZ EN F1?

"No está en mis manos lo que suceda, no depende de mí. Yo quiero seguir, pero si no estoy aquí el año que viene, espero estarlo de nuevo al siguiente", manifestó Sergio Pérez después de firmar su gran gesta deportiva este domingo en Sakhir.