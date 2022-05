Checo Pérez: ¿Por qué Red Bull ordenó que le cediera el primer lugar a Verstappen?

Checo Pérez tuvo una actuación memorable durante el Gran Premio de España, y es que el piloto mexicano fue fundamental para el triunfo de su compañero, Max Verstappen. Durante algunas vueltas, el oriundo de Guadalajara estuvo en primer lugar, sin embargo, Chris Horner le ordenó que le cediera la primera plaza al neerlandés.

"Checo, Max viene con mejor ritmo y lo dejarás pasar", le dijeron por la radio. Y es que tras el abandono de Leclerc por problemas en su monoplaza, Red Bull vio la oportunidad para que Verstappen fuera el nuevo líder en el Campeonato de Pilotos, por lo que tuvieron que mandar al mexicano al segundo lugar.

"No estoy de acuerdo, es injusto, pero acato por el equipo", respondió Checo Pérez tras cederle el primer lugar a su compañero, y posteriormente lanzó un mensaje a la escudería austriaca. "Tendremos que hablar", aseguró. No obstante, el piloto tapatío demostró ser nuevamente el compañero perfecto para Max Verstappen, quien no dudó en agradecerle tras la bandera de cuadros.

Con este resultado, Red Bull emuló lo conseguido en el Gran Premio de Emilia Romagna, pues nuevamente se llevaron el 1-2, ahora en el circuito de Montmeló. El piloto neerlandés ascendió a la primera posición del Campeonato de Pilotos con 110 puntos, mientras que Checo se mantiene en el tercer lugar con 85.

