Checo Pérez: Prensa internacional destacó al mexicano tras segundo podio consecutivo

Sergio Pérez realizó una gran carrera en el Gran Premio de Estados Unidos, donde consiguió un nuevo podio, el segundo consecutivo durante esta temporada.

Tras lograr el tercer lugar, la prensa internacional destacó al mexicano, ya que compitió sin agua y con una enfermedad estomacal, aguantando así toda la carrera.

Esto puso la Gazzetta dello Sport, junto a un 8 de calificación: “Verstappen y Hamilton son demasiado fuertes para poder jugar un papel en el certamen, pero el podio se conquista sin grandes dificultades. Un buen resultado a la vista de México”.

OA Sport también dio su postura con el mexicano: “Ha comenzado a hacer lo que se le exige. Verstappen y Hamilton son de otra categoría, hace el papel de escudero a la perfección en la primera vuelta (cuando levanta claramente el pie para no molestar a Max después de la salida). Realiza una carrera sólida y sin errores que le permite llevarse a casa el segundo podio consecutivo, un gran premio para quienes tuvieron que competir sin poder hidratarse. Ojo, porque si Checo termina así, Red Bull todavía puede pensar un poco en el campeonato de constructores”.

Mortorbox con una calificación de 7: “Cumple con su deber, sin exagerar. En la salida cubre la espalda de Verstappen y levanta el pie para dejar la segunda posición al holandés, luego en el primer stint se queda en la estela de los dos primeros, lo que obliga a Mercedes a considerar también su presencia en pista desde un punto estratégico de vista. Luego, poco a poco fue perdiendo terreno y se limitó a mantener un margen de seguridad sobre Leclerc, ganando un importante tercer puesto para el campeonato de constructores”.

Mientras que The Race también lo calificó con 8: “Aunque no podía quedarse con los líderes, tenía el tercer lugar bajo control durante toda la carrera a pesar de un problema con la botella de bebidas, lo que significa que no tenía agua”.

