Checo Pérez: Prensa internacional 'revienta' al mexicano tras el GP de Países Bajos

Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a sufrir durante un fin de semana, al terminar 7mo en las clasificaciones y 4to en la carrera del Gran Premio de Países Bajos. Esta actuación llevó a los medios internacionales a criticar al mexicano.

El piloto de Red Bull recibió distintas calificaciones por su desempeño durante la carrera, desafortunadamente, todos los medios consideran al entregarle puntuaciones, no sólo bajas, sino que reprobatorias.

PlanetF1 le dio la calificación más alta con un 5.5. El medio consideró que a pesar del error que llevó al mexicano a salir del podio, aseguraron que la estrategia de Red Bull fue errónea y eso le costó un mejor resultado.

“Otro fin de semana de mala calidad para Pérez, que se clasificó a 1.3 segundos de la pole. En un momento, Pérez tenía una ventaja de 12 segundos sobre su compañero Verstappen, pero no duró. El mexicano no tuvo respuesta al ritmo de su compañero. Sus posibilidades de podio se arruinaron cuando se salió en la curva 1, antes de recibir una penalización por exceso de velocidad”, comentaron en Crash, medio que le otorgó una calificación de 4.5 al mexicano.

The Race descalificó el cuarto puesto en el que terminó el mexicano y decidieron ponerlo como el décimo mejor piloto del fin de semana. “Debería haber terminado en un segundo fácil, de no ser por una salida cuando volvió la lluvia, luego una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad después de golpear la pared en el pitlane lo dejó cuarto. No aprovechó al máximo la maquinaria”.

Ahora Sergio Pérez deberá viajar a Italia para buscar regresar a un podio e incluso poder pelear con Verstappen para ganar la carrera y cambiar estos comentarios negativos.

