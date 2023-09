Con el reglamento en la mano, Checo Pérez regresó a la pista de Suzuka tras abandonar en la vuelta 15 el Gran Premio de Japón. El mexicano pudo rodar ya con la carrera avanzada sólo para cumplir una penalización que lo amenazaba con seguirlo a Qatar.

El piloto tapatío no se bajó el RB19 luego de terminar temprano su carrera y tras consultarlo con los comisarios, Red Bull decidió sacarlo de nuevo al circuito casi 20 giros después para eliminar la sanción que le fue impuesta luego de rebasar la línea del safety car antes de abandonar.

Y pese a que la escudería austriaca se coronó como Campeona del Mundial de Constructores, el mexicano no salió feliz luego de su primer retiro de la temporada 2023.

"Es un buen día para el equipo, no tanto para mí, pero es muy bueno poder consolidar el Campeonato de Constructores", indicó a Fox Sports.

CHECO EXPLICA LO QUE OCURRIÓ El mexicano contó qué pasó con sus incidentes en la carrera ya acepta su culpa en el choque contra Magnussen. Pese a eso, dice que es un buen día para el equipo y consolidar el campeonato de constructores. La entrevista con @diegofmejia pic.twitter.com/cLhAKxo7EJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 24, 2023

El arranque fue una pesadilla para Checo, quien sufrió tres toques que dañaron su alerón derecho, lo que posteriormente provocó su salida.

"Creo que los neumáticos se enfriaron bastante. No tuve tracción. Llegando a la primera curva me hicieron sándwich Carlos Sainz y Lewis Hamilton y no pude más", añadió Pérez.

