Checo Pérez revela su secretos para poder ganar nuevamente en Baku

A Sergio ‘Checo’ Pérez le ha ido históricamente bien en el Gran Premio de Azerbaiyán, consiguiendo podios e incluso ganando la carrera. Ahora buscará volver a lo más alto ganando nuevamente en Bakú.

El mexicano explicó previo al inicio del GP que Bakú, al ser un circuito callejero es muy complicado, pero la confianza es indispensable para poder sacar un resultado positivo.

"Creo que en general es un circuito donde debes tener mucha confianza en tu auto, eso se me ha dado bien, he tenido buenos momentos en diferentes coches, he ido bien aquí, entonces va a ser importante, poder mantener ese ritmo y poder mantenernos competitivos, especialmente este fin de semana que sólo tenemos una Práctica 1", expresó el piloto de Red Bull.

De la misma forma habló sobre el cambio en las carreras Sprint, donde aseguró que será un reto, pero que está emocionado por poder competir.

“Sí, son retos diferentes, es padre tener este tipo de retos diferentes donde como piloto siempre crees que puedes hacer una diferencia importante. Yo me tengo que concentrar y preparar este fin de semana como nunca para poder sacar el mejor resultado posible".

