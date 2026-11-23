Checo Pérez rompe el silencio tras su abandono en Las Vegas y manda mensaje a los aficionados de Cadillac

Checo Pérez con Cadillac durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Las Vegas | AFP

El piloto mexicano lamentó el accidente que terminó con su participación en Las Vegas, agradeció el apoyo de los aficionados y aseguró que buscará cerrar de buena manera la temporada

Sergio 'Checo' Pérez volvió a pronunciarse después de un complicado Gran Premio de Las Vegas, donde un accidente con Rafael Câmara terminó anticipadamente con su participación. El piloto mexicano de Cadillac reconoció la frustración por no completar la carrera, aunque destacó el ritmo que había mostrado su monoplaza durante la competencia.

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A través de sus redes sociales, el tapatío compartió una publicación en la que hizo un balance de lo sucedido en el circuito estadounidense. Pérez aseguró que había tenido un buen fin de semana y que estaba compitiendo directamente con otros equipos, hasta que un incidente terminó con sus aspiraciones de conseguir un resultado positivo.

Checo Pérez en el Gran Premio de Las Vegas 2026 | AFP

"Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana y estuvimos en plena lucha con varios equipos cercanos. La carrera iba bien, pero lamentablemente no terminó como queríamos. Tuve que ir a por la maniobra, pero lamentablemente Rafael no me vio", escribió el mexicano en su cuenta de X.

El incidente ocurrió cuando Checo Pérez intentó superar al piloto brasileño de Haas en la curva 14, pero ambos monoplazas hicieron contacto y terminaron contra las barreras de protección. Mientras Câmara pudo continuar en la competencia, el mexicano tuvo que abandonar, provocando además la aparición del Safety Car.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

Checo Pérez agradece a los aficionados tras el GP de Las Vegas

Más allá del resultado, el piloto mexicano aprovechó sus declaraciones posteriores a la carrera para reconocer el respaldo que ha recibido Cadillac durante su primera temporada en la Fórmula 1, destacando la importancia de los aficionados en el desarrollo del proyecto estadounidense.

"Gracias a todos los aficionados. Ha sido increíble contar con tanto apoyo de todos ustedes. Hacer que el equipo se sienta tan especial es algo que todos apreciamos", expresó Pérez, quien también destacó lo significativo que ha sido compartir esta primera campaña con la escudería.

El mexicano añadió que ha disfrutado su regreso a la competencia y manifestó su entusiasmo por continuar trabajando con Cadillac. "Ha sido muy divertido y estoy deseando volver a competir", señaló, mientras mantiene la mirada puesta en las últimas carreras del calendario.

Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

Checo Pérez tendrá una sanción para el Gran Premio de Qatar

El abandono en Las Vegas no fue la única consecuencia para el piloto mexicano, pues los comisarios de la Fórmula 1 determinaron que fue responsable del contacto con Rafael Câmara y le impusieron una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar.