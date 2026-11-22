Nueva polémica y un mensaje que enciende las alarmas en Ferrari, tras los incidentes entre Leclerc y Hamilton

Lewis Hamilton y Charles Leclerc durante el GP de Las Vegas | AP

El británico evitó señalar directamente a su compañero, pero dejó claro que Ferrari debe tomar cartas en el asunto

La tensión dentro de Ferrari volvió a quedar expuesta en la Fórmula 1, luego de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron un nuevo contacto durante el Gran Premio de Las Vegas, un incidente que perjudicó a ambos pilotos y que reavivó las dudas sobre la relación entre los compañeros de equipo.

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El choque ocurrió cuando disputaban posiciones en la segunda mitad de la carrera. Leclerc intentó adelantar a Hamilton por el interior de la curva 7, pero terminó golpeando el monoplaza del británico, quien hizo un trompo y perdió varias posiciones.

¿Qué dijo Hamilton tras chocar nuevamente con Leclerc?

Lewis Hamilton en la clasificación del GP de México | AP

Después de la carrera, Hamilton evitó entrar en detalles sobre el incidente y aseguró que corresponde a Ferrari resolver el problema.

"Eso es algo que Ferrari debe decidir. Obviamente, he hecho todo lo que he podido y he dicho todo, y más. Ha sido difícil", expresó el siete veces campeón del mundo.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

El británico también dejó un mensaje que refleja su frustración por los constantes enfrentamientos: "Lo único que puedo hacer es presentarme y darlo todo. Espero que, en segundo plano, finalmente encuentren una solución", dijo.

Leclerc acepta la culpa y Ferrari explota contra su piloto

George Russell resiste el ataque de Charles Leclerc y Lewis Hamilton | AP

Los comisarios determinaron que el monegasco fue completamente responsable de la colisión, debido a que inició el adelantamiento desde una distancia considerable.