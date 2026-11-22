La tensión dentro de Ferrari volvió a quedar expuesta en la Fórmula 1, luego de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron un nuevo contacto durante el Gran Premio de Las Vegas, un incidente que perjudicó a ambos pilotos y que reavivó las dudas sobre la relación entre los compañeros de equipo.
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El choque ocurrió cuando disputaban posiciones en la segunda mitad de la carrera. Leclerc intentó adelantar a Hamilton por el interior de la curva 7, pero terminó golpeando el monoplaza del británico, quien hizo un trompo y perdió varias posiciones.
¿Qué dijo Hamilton tras chocar nuevamente con Leclerc?
Después de la carrera, Hamilton evitó entrar en detalles sobre el incidente y aseguró que corresponde a Ferrari resolver el problema.
"Eso es algo que Ferrari debe decidir. Obviamente, he hecho todo lo que he podido y he dicho todo, y más. Ha sido difícil", expresó el siete veces campeón del mundo.
El británico también dejó un mensaje que refleja su frustración por los constantes enfrentamientos: "Lo único que puedo hacer es presentarme y darlo todo. Espero que, en segundo plano, finalmente encuentren una solución", dijo.
Leclerc acepta la culpa y Ferrari explota contra su piloto
Los comisarios determinaron que el monegasco fue completamente responsable de la colisión, debido a que inició el adelantamiento desde una distancia considerable.
La situación resulta todavía más preocupante porque ambos pilotos ya habían protagonizado un enfrentamiento durante el Gran Premio de la Ciudad de México, por lo que la escudería había hablado con ellos para evitar que se repitiera.