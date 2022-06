Checo Pérez: Se quejó con Red Bull por la falta de rebufo de Max Verstappen

Checo Pérez largará segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo campeonato de la actual temporada de Fórmula 1. A pesar de obtener un buen resultado, el mexicano no la pasó bien en las clasificatorias, pues aseguró que no contó con el rebufo de Max Verstappen.

Ante esta situación, el piloto tapatío explotó por la radio con Red Bull. "No hubo maldito rebufo ¿Qué pasó con el motor?", expresó el mexicano. "Hablaremos cuando vuelvas", le contestó Hugh Bird a Pérez.

Checo aseguró que el fallo en el motor lo hizo perder milésimas, con las cuales pudo lograr la pole position. Asimismo, indicó que en el Gran Premio de Azerbaiyán no pueden tener errores, pues una falla lo puede dejar fuera.

"No fue una qualy ideal al final, por ese problema de motor que tuvimos y no pude coger el rebufo, lo que me hizo perder unas milésimas. Va a ser una carrera larga y habrá que estar muy atento, porque aquí en cualquier momento puedes cometer un error, y si esto sucede, estás fuera", dijo.

Al terminar las clasificatorias, Chris Horner no dudó en felicitar a Sergio Pérez por el desempeño que tuvo aún con el fallo en su monoplaza. "Buen esfuerzo Checo, especialmente sin succión, bien hecho amigo", comentó.

