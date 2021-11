Checo Pérez: 'Si alguien está decepcionado con la temporada, soy yo'

Checo Pérez se prepara para disputar el Gran Premio de México en donde se presentará como el gran anfitrión del evento y con las expectativas a tope para verlo triunfar.

Sin embargo, el piloto mexicano de Red Bull reconoció que no ha tenido una buena temporada y aseguró que él es el primero en estar decepcionado con su actuación.

"Hemos trabajado intensamente con todo el equipo de ingenieros, muchas horas, si alguien ha estado decepcionado de la temporada que he tenido he sido yo porque tengo un auto, una oportunidad única, pero he trabajado mucho, la adaptación se ha complicado, pero no he parado y los resultados lo demuestran", comentó el mexicano en entrevista para TUDN.

Pérez señaló a la adaptación a su nuevo equipo como la responsable de la falta de resultados positivos.

"Esperaba mucho más. Llegar a un equipo que está peleando por el campeonato del mundo, me encantaría estar ahí peleando por el campeonato pero desafortunadamente tuve ese proceso de adaptación, cambio de equipo, lo hemos visto con todos los pilotos que han cambiado de autos", detalló.

