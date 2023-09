Checo Pérez sobre su choque en la segunda práctica: 'Toqué la grava y se acabó el juego'

Sergio Pérez empezó su participación en el Gran Premio de Italia con buenos resultados. El piloto mexicano acabó tercero en las primeras dos prácticas, superando a su coequipero Max Verstappen en la segunda.

A pesar del buen inicio de fin de semana el mexicano terminó perdiendo el control de su monoplaza en los minutos finales de la segunda práctica libre y terminó chocando contra un muro ocasionando una bandera roja.

“Subviré y traté de mantenerlo, parecía que lo tenía bajo control, pero luego toqué la grava y se acabó el juego.

“El daño no parece tan grave, el golpe fue bastante pequeño y no creo que hayamos perdido nada al final, sólo dos vueltas, así que nada representativo en ese sentido. Lo positivo es que el coche está funcionando bien, me siento cómodo con él y creo que estamos en una buena posición para el resto del fin de semana”, comentó al mexicano sobre el accidente al terminar las prácticas libres.

Pérez aseguró que, a pesar del accidente, tuvo un bueno resultado, lo cual es una buena motivación de cara a la tercera práctica libre y las clasificaciones del sábado.

“Realmente siento que hemos tenido un viernes muy fuerte; este ha sido el mejor viernes en mucho tiempo para nosotros. Hemos estado trabajando muy duro. Creo que hemos encontrado algunos avances positivos en el auto, así que espero poder demostrarlo todo mañana y el domingo”, finalizó Checo.

