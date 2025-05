¿Checo Pérez a Mercedes? Esto se sabe del supuesto interés de las Flechas Plateadas

Sin futuro definido, pero con regreso inminente. Desde que empezó 2025, Sergio 'Checo' Pérez ha insistido que se tomará su tiempo para decidir qué hará con su carrera, si volver a la Fórmula 1, probar suerte en otra categoría o retirarse. Sin embargo, mientras el tapatío lo toma con calma, un rumor surge tras otro y ahora los caminos llevan a Mercedes.

Hasta hace unas semanas, parecía que la alternativa más firme para el mexicano era Cadillac, que se sumará como el undécimo en la Temporada 2026. Sin embargo, en últimos días los nombres de Alpine y de las Flechas Plateadas también surgieron.

El regreso de Checo a la parrilla parece inminente | RED BULL

¿Qué se necesita para que Checo Pérez llegue a Mercedes?

De acuerdo con Motorsport, la escudería de Brackley ya tuvo su primer acercamiento con Pérez Mendoza, aunque por ahora no se trata más que pláticas informales. A diferencia de Cadillac, Mercedes no tiene asientos libres y para firmar al tapatío necesitaría varios movimientos.

George Russell finaliza contrato y por ahora no renueva, lo que liberaría un lugar. No obstante, en ese punto es donde tendrían que darse muchas coincidencias para que Checo llegue a las Flechas Plateadas.

La posible llegada de Checo a Mercedes depende de Russell y Verstappen | RED BULL

Desde 2024, Toto Wolff ha reconocido que no descarta buscar a Max Verstappen. Por lo que si el neerlandés sale de Red Bull, Mercedes podría buscarlo y Russell, a quien Christian Horner ve con buenos ojos, llegar con los de Milton Keynes.

Pero si Verstappen sale de la escudería austriaca apuesta por Aston Martin -otro posible destino, según los rumores en el paddock- entonces el equipo alemán pensaría en Sergio Michel. Es decir que, independientemente de unos primeros contactos, por ahora no hay más que suposiciones y posibilidades.

Checo siempre ha tenido buena relación con Toto Wolff | CAPTURA

Checo Pérez no tiene un acuerdo con Cadillac

Distinto a lo que se pensaba, el mexicano todavía no tiene un acuerdo con la escudería de General Motors. El propio asesor del equipo, Mario Andretti, declaró en el marco del Gran Premio de Miami que contrato firmado no hay y fue el primero en señalar que Checo estaba en pláticas con otros equipos, pero no dio nombres.

"Al contrario de lo que han dicho algunos medios, Pérez no está firmado”, fueron las palabras de Andretti, quien no negó el interés en el tapatío, pero afirmó que tampoco quieren tomar una decisión precipitada, por "la cantidad de pilotos disponibles en el mercado actual".

Checo Pérez sigue en boca de todos pese a no estar en la parrilla | RED BULL