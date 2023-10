Checo Pérez tras abandonar el GP de México: 'Me duele mucho, pero lo volvería intentar'

Pocas cosas han sido tan dolorosas como el Gran Premio de México 2023. Con todo a su favor para ganar en casa, una largada espectacular y la oportunidad de tomar la punta, fueron el vuelo hacia el sol que terminó por quemar las alas de Checo Pérez.

"Muy difícil, no esperaba que Charles iba a frenar similar a nostros. Hoy no era suficiente el podio, era ganar la carrera, y me tiré", comentó el mexicano tras su salida prematura en el Autódrómo Hermanos Rodríguez.

El mexicano atacó por fuera al poleman, el monegasco de Ferrari, pero al mismo tiempo, Max Verstappen lo hizo por fuera. Charles frenó y provocó un choque con Pérez, quien salió disparado fuera de la curva 1.

El daño fue demasiado, pese a que los ingenieros de Red Bull trabajaron para seguir. No se pudo y con ello se fue la esperanza de un resultado histórico.

"Me duele mucho, creo que teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté, tenía que hacerlo. Saliendo de esa curva tenía el primer lugar. Tuve el contacto desafortunado con Charles, pero soy sincero, lo volvería a intentar porque un podio no era suficiente, lo único que sueño es ganar en casa", apuntó el tricolor, aún sublíder de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Afición alienta a Checo pese a abandono

Mientras Checo atendía a la prensa, la afición que estaba en el paddock no perdió la oportunidad de mostrarle su apoyo con gritos y hasta aplausos.

Se escucharon frases como “¡tú eres historia, ‘Checo!”, “¡vamos!” y "¡siempre contigo!” en varios momentos, sin embargo, las personas fueron silenciadas para que los medios pudieran escuchar las palabras del piloto.

Cuando el tapatío terminó con sus declaraciones y se retiró al motorhome de Red Bull fue igualmente aplaudido y apoyado.

*Con información de Angélica Hernández

