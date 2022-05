Checo Pérez tras cuarto lugar en GP de Miami: 'Me hubiera encantado estar en ese podio'

Se llevó a cabo el primer Gran Premio en Miami, Florida, de la Fórmula Uno y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen se coronó al finalizar en primer lugar.

El otro piloto de Red Bull, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez terminó en el cuarto puesto, pero lamentó no haber podido subirse al podio.

"Me hubiera encantado estar en ese podio con todos los latinos que me han apoyado tanto este fin de semana", dijo Pérez al finalizar la carrera.

"No tenía la potencia en las rectas", el lamento de Sergio Pérez, quien padeció algunos problemas en su monoplaza, en la lucha contra Carlos Sainz, tercero en el GP de Miami

Además, Pérez reveló los problemas que tuvo con su auto durante el circuito en Florida.

"No pude hacer nada, demasiado déficit en el motor, por más que intentaba, empujaba mucho en las curvas y sobrecalenté los neumáticos, no pude llegar a Carlos (Sainz). No tenía potencia en las rectas, perdía al rededor de 10 kilómetros en rectas, ni con el DRS podía llegar con Carlos", dijo Checo.

"La recuperé un poco, pero nunca lo suficiente, perdí en dos vueltas como siete segundos y pues fue un desastre total", agregó.

