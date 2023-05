Checo Pérez tras el GP de Mónaco: “Un resultado más así y nos podemos olvidar del campeonato”

Sergio Pérez aceptó que el error que cometió el sábado en la tanda de clasificación fue tan costoso no solo para haber logrado un mejor sitio de arranque sino para lo que fue la carrera en el Gran Premio de Mónaco.

Pérez rescató un par de posiciones al finalizar en el sitio 17, que de poco le sirvió, ya que no pudo sumar puntos.

“Perdimos todo el día de ayer con mi error y no hubo nada que hacer. Un resultado más así y nos podemos olvidar del campeonato, no nos puede pasar esto en lo que queda del año, hoy ha sido muy costoso porque todo nos salió mal… No nos puede volver a pasar”, describió el tapatío tras la carrera.

Desde antes se sabía que remontar posiciones sería complicado y el escenario que pronosticó fue el que se produjo.

“Todo cómo lo esperábamos, no podíamos pasar. Tampoco habríamos podido, hace mucho, todo el caos que hubo y al final casi todo mundo terminó por no pasar. Mi error total, asumirlo y ahora pensar en Barcelona”, agregó el mexicano, que se queda con 105 puntos.

Incluso en el radio, el mismo Checo ofreció disculpas al equipo por su error del sábado y su muy mal desempeño en la carrera.

"¡Qué fin de semana! Lo siento, todo fue mi culpa. Volveremos a nuestro nivel en Barcelona”, indicó.

A lo que Christian Horner le respondió.

“Este ha sido un fin de semana difícil para ti, déjalo atrás. La próxima semana: Barcelona”, comentó.

Este mal resultado aleja a Checo de Max Verstappen en el primer lugar de la tabla de pilotos, ya que su coequipero se aleja a una distancia de 39 puntos. Por otra parte, el español Fernando Alonso ahora se pone a 12 del mexicano en la lucha por la segunda plaza.

El podio estuvo conformado por Max Verstappen, líder del campeonato de pilotos, Fernando Alonso, a quien se le sigue negado su victoria 33 en la Fórmula 1 y Esteban Ocon, quien obtuvo su primer podio en la temporada 2023.

