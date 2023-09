Todo el fin de semana en el Gran Premio de Singapur fue caótico para Red Bull y Checo Pérez. El mexicano culminó una carrera complicada en el octavo lugar y logró sumar puntos, pero el propio piloto mexicano explicó el problema en Marina Bay.

“Una carrera complicadísima de principio a fin, había que arriesgar demasiado para pasar a los demás autos y era lo mismo para todos. Empecé a ser un tapón al final cuando iba con el neumático duro, nos tardamos una vuelta o dos en haber parado cuando teníamos a todo el tráfico detrás, ahí perdimos muchos segundos”, dijo el mexicano tras la carrera a Fox Sports.

Sobre los incidentes que hubo en el Gran Premio de Singapur, Checo Pérez lo tomó con calma y esperará a las declaraciones de la FIA ya que se están investigando dos casos, uno por safety car y el otro por un toque, ambos con Alex Albon.

“En el virtual safety car prácticamente Alex Albon estaba delante, llegamos parejos y mantuvo su posición, entonces no gané nada. El otro incidente en la curva 13 me tiré por dentro, me vio un poco tarde y cuando me vio creo que hubo un contacto”.

Al inicio de la carrera Checo Pérez perdió una parte del ala delantera en un toque con Yuki Tsunoda, donde el nipón tuvo que abandonar la carrera, pero el mexicano destacó que hoy no fue buen día para Red Bull. “Ah, fue un desastre total, no tuvimos nada de suerte hoy”.

