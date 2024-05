Checo Pérez tras quedar en la Q2 en Emilia-Romagna: "No pudimos entrar en ritmo"

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Emilia-Romagna, mismo que se corre en el Autódromo de Enzo e Dino Ferrari y que quedará marcado como el GP de homenaje por el 30 aniversario luctuoso de Ayrton Senna, quien falleció en ese circuito.

Después de la sesión de clasificación, donde el piloto mexicano Sergio Pérez quedó eliminado en la Q2, Checo habló para los micrófonos de Fox Sports, asegurando que la estrategia de neumáticos lo perjudicó, evitando que pudieran aprovechar todo el potencial del monoplaza de la escudería austriaca.

"Hemos jugado bastante con el auto, en la Q1 no pude usar neumáticos nuevos, decidimos guardarlos, nos fuimos con esos al inicio de la Q2, una décima hizo la diferencia el día de hoy, creo que teníamos mucho más potencial, no lo pudimos mostrar en ningún momento, no pudimos demostrar las mejores, no pudimos entrar en ritmo en ningún momento"; Checo tras la Qualy en Emilia-Romagna.

"UNA DÉCIMA HIZO LA DIFERENCIA" Checo habla de qué fue lo que ocurrió en la clasificación y admite que no pudieron entrar en ritmo en ninguno momento. @diegofmejia con las reacciones #F1xFSMX #ImolaGP pic.twitter.com/u6ePGQfudl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2024

Esta es la primera ocasión en la temporada 2024 que el piloto mexicano queda eliminado antes de llegar a la sesión de clasificación tres, además de ser la primera ocasión desde el Gran Premio de Las Vegas en la que Checo no queda entres los 10 mejores.

Pérez largará desde la onceava posición en el que será el primer Gran Premio del campeonato europeo de la Fórmula 1.

