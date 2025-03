Checo Pérez vs Liam Lawson: ¿Cómo les fue en su primera carrera con Red Bull?

Como segundo piloto de Red Bull, Liam Lawson atrajo sobre sí los reflectores para la Temporada 2025 de Fórmula 1. Y para su mala fortuna, su etapa con los de Milton Keynes empezó con el pie izquierdo y en el Gran Premio de Australia estuvo lejos de demostrar que era el indicado para suplir a Sergio 'Checo' Pérez.

A pesar de que tenía contrato, el mexicano salió de la escudería austriaca en diciembre después de un bajo rendimiento en 2024, por lo que el neozelandés ascendió de RB en lugar de Yuki Tsunoda.

Lawson abandonó en el Gran Premio de Australia tras chocar ante el muro | AP

Si bien quedan 23 carreras para que Lawson justifique la elección de Helmut Marko y Christian Horner, en su primera presentación quedó mucho a deber. El piloto de 23 años -ya con seis Grandes Premios de experiencia- quedó muy lejos de Max Verstappen en las Prácticas Libres y en la qualy quedó eliminado en la Q1, en la P18 y a medio segundo de Gabriel Bortoleto en la P15.

Para la carrera salidó desde el pitlane por modificaciones a su auto y las posiciones que ganó fue por los abandonos de Isack Hadjar, Jack Doohan, Fernando Alonso y Carlos Sainz. El único rebase que realizó fue sobre Estaban Ocon en un Haas y de poco le sirvió, pues a 11 vueltas del final se fue contra el muro cuando la lluvia comenzó a caer de nuevo en Melbourne.

En contraste, Checo Pérez se presentó como piloto de Red Bull con una de sus grandes remontadas. Si bien el escenario fue distinto -la primera carrera del mexicano fue en Bahréin- el tapatío brilló como coequipero de Verstappen.

En su presentación con Red Bull, Checo remontó 15 lugares | RED BULL

En aquella ocasión, en el arranque de la Temporada 2021, Checo quedó eliminado en la Q2 y también largó desde el pitlane, luego de que su motor falló en la vuelta de formación. Pese a ello, remontó 15 lugares para quedar quinto y sumar sus primeros puntos con los de Milton Keynes.

Pit lane start to P5 finish for @SChecoPerez 🚀



