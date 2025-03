Carlos Sainz culpa al monoplaza por su abandono en el GP de Australia

El expiloto de Ferrari comenzó con el pie izquierdo su nueva etapa con Williams y un impacto contra el muro en la primera vuelta de la primera carrera de la temporada dejó a Carlos Sainz fuera del GP de Australia, sin embargo Sainz se dice 'tranquilo' por conocer la causa de su accidente y optimista en poder mejorarlo.

Carlos Sainz compareció ante los medios una vez terminó su participación en el Gran Premio de Australia y confesó que un problema en la marcha de su monoplaza fue la causa real de su accidente, además de las adversas condiciones climatológicas con las que tuvo que lidiar desde el comienzo de la carrera y que ocasionaron su salida apenas en la primera vuelta detrás del Safetycar.

“Las condiciones eran difíciles, pero una situación que no se debería producir. Por lo menos he podido ver en los datos exactamente lo que ha pasado. Hemos visto qué ha pasado con un cambio de marcha, que por alguna razón no ha sido como tenía que haber sido y me ha producido ese momento",

"Es raro, cosas que pasan en el motorsport, cosas que a veces son un poco inexplicables, pero a partir de ahora ya nos podemos centrar en China y estar seguros que empezamos la temporada de mejor manera”, declaró Carlos Sainz.

Carlos Sainz felicita a Alex Albon

A pesar de tener que estar toda la primera carrera de la temporada desde el box, Carlos Sainz utilizó sus redes sociales para felicitar a su compañero Alex Albon, quien logró sortear las dificultades de este Gran Premio de Australia y terminó en la quinta posición, sumando así los primeros puntos de la escudería Williams y mencionando que ya se encuentra concentrado en el GP de China.

"Antes que nada, felicidades a Alex y al equipo! En mi caso, viendo los datos hemos entendido lo que ha pasado, lo cual me tranquiliza. Frustrante y lo siento por el equipo. He intentado ayudar desde el muro y ya estamos pensando en China!"

🇦🇺 Antes que nada, felicidades a Alex y al equipo! En mi caso, viendo los datos hemos entendido lo que ha pasado, lo cual me tranquiliza. Frustrante y lo siento por el equipo. He intentado ayudar desde el muro y ya estamos pensando en China!



