Lando Noris gana caótico Gran Premio de Australia en inicio de la F1

Se encendieron los motores en Melbourne y a la primera carrera de la Temporada 2025 de Fórmula 1 no le faltaron emociones por las condiciones climáticas, no tanto por las acciones en pista. Condicionado por la lluvia, el Gran Premio de Australia dejó cinco abandonos y la única conclusión de que -en condiciones secas- McLaren, que se llevó el triunfo con Lando Norris, está muy por delante del resto de los equipos.

A pesar de los múltiples incidentes que tuvo la carrera, el británico pudo defender en todo momento su pole position, además que los ingresos a boxes fueron en el momento oportuno. Max Verstappen quedó segundo, delante de George Russell, ambos favorecidos por un despite de Óscar Piastri que lo relegó hasta la P13 -penúltima ya con los abandonos- a 12 vueltas del final.

Choques y abandonos desde el inicio de la actividad en Albert Park

La primera víctima de las complicadas condiciones de la pista fue Isack Hadjar. En la clasificación el francés fue el mejor de los novatos, pero controlar el auto cuando pasó sobre las líneas blancas y se fue contra el muro. El piloto de RB no pudo contener las lágrimas, ya que no siquiera tuvo oportunidad de correr en su debut en Fórmula 1. Una vez retirado el auto del francés, los autos se colocaron de nuevo en la parrilla listos para iniciar la carrera, pero un par de incidentes obligaron la salida del Safety Car. Al igual que Hadjar, Jack Doohan perdió el control tras pasar por la línea y aunqur salieron las banderas amarillas, Carlos Sainz en la curva se fue contra el muro.

Alonso puso emoción en monótona batalla de los McLaren Después de siete vueltas detrás del auto de seguridad, se relanzó la carrera y Norris mantuvo su posición por delante de Verstappen, que en la primera largada le ganó la posición a Piastri. Sin embargo, el australiano recuperó en la Vuelta 17 cuando el neerlandés se fue de largo y nuevamente quedó atrás de los McLaren. A partir de ese momento la carrera se centró únicamente en los pilotos de Woking, que tomaron una ventaja de 15 segundos sobre el actual campeón de F1. Y aunque Piastri metió presión a Norris por varias vueltas, desde el garage llegó la instrucción de mantener las posiciones.

No fue hasta que el británico tomó una distancia de tres segundos que al australiano le dieron permiso de correr con libertad. Pero el piloto local no pudo tratar de pelear contra su compañero porque en la Vuelta 34, Fernando Alonso se convirtió en la cuarta baja de la carrera y provocó la salida de otro Safety Car, que se marchó ocho giros más tarde.

La lluvia arruina la carrera de Piastri

Apenas tres vueltas después de que se fue el auto de seguridad, comenzó a caer la lluvia de nuevo y con gomas slick los dos pilotos de Woking se fueron de largo, con lo que Verstappen tomó el liderato. Del equipo papaya, quien se llevó la peor parte fue el australiano que salió hasta el césped y cayó hasta el penúltimo puesto.

No obstante, fueron los choques de Gabriel Bortoleto y Liam Lawson lo que provocó un nuevo Safety Car, durante el cual los monoplazas pusieron gomas intermedias y Norris se puso líder de nuevo. En la cuarta largada del día, Verstappen se alejó del británico y aunque lo presionó a dos vueltas del final, no pudo superarlo. Con ello, por primera vez desde mayo de 2022, el neerlandés no lidera el Campeonato de Pilotos.

